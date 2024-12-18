"Міська ялинка ожила": у мережі обговорюють дніпровську Леді Гагу (відео)

Жінка відома у Дніпрі своїм епатажним виглядом.

Жителі Дніпра напевно чули про свою співвітчизницю Марію Геленчик — у місті вона відома як "дніпровська Леді Гага" через епатажний зовнішній вигляд.

Одне з відео було опубліковано в Telegram-пабликах. На кадрах видно, що жінка йде у бік центру міста. Вона одягнена у яскравий одяг та носила сині навушники.

"Дивися мене в Інтернеті. Леді Гага Дніпро. Я там і блондинка і брюнетка і малинова", — заявила вона людині, яка її знімала. Відео підписано словами "Модники, оцінюємо".

У коментарях користувачі активно коментують побачене.

"Міська ялинка ожила", "А це точно не Агузарова?", "У Києві теж така ходить", "Місцева пам’ятка", "Вона що, квадробер?", — такі коментарі до відео публікували користувачі

Як повідомляють дніпровські ЗМІ, Марія Геленчик закінчила університет із "червоним" дипломом і працювала юристом, після чого звільнилася. За її словами, до її образу позитивно ставляться або малі діти, або старі бабусі. Проте, як зазначає сама Марія, вона радіє критиці на свою адресу, зокрема й нецензурним виразам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що епатажна зірка Леді Гага спровокувала чутки про свою вагітність.