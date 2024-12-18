Україна та Росія готові до діалогу: що ще сказав представник Трампу

Тепер Кіт Келлог каже, що війна в Україні може припинитися вже цього року

У обраного президента США Дональда Трампа є можливості досягти завершення війни в Україні вже цього року, а Київ і Москва готові розпочати діалог щодо закінчення конфлікту.

Трамп має "бачення" припинення російсько-української війни. Про це майбутній спецпредставник по Україні Кіт Келлог заявив в ефірі Fox Business.

Відставний генерал-лейтенант поділився думкою, що Дональд Трамп має можливість домогтися закінчення війни в Україні ще цього року.

"І Україна, і Російська Федерація готові до проведення діалогу щодо завершення конфлікту", – сказав Келлог.

Він також додав, що Дональд Трамп має своє "бачення" припинення російсько-української війни.

Варто зазначити, що 13 грудня майбутній спецпредставник США по Україні та Росії говорив, що війна завершиться протягом найближчих кількох місяців – 2025 року. Однак тепер, якщо це не обмовка, він вважає, що бойові дії можуть припинитися ще раніше.

Проте стало відомо, що Кіт Келлог збирається відвідати Київ. Візит заплановано на початок січня 2025 року. Повідомлялося, що планування поїздки ще продовжується, і маршрут може змінитися. Водночас, джерела видання кажуть, що Келлог не планує відвідувати Москву під час цієї поїздки.

Також нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, про що розмовляв із Дональдом Трампом під час їхньої останньої особистої зустрічі. Йшлося переважно про завершення війни в Україні. "Безумовно, дипломатичне закінчення війни збереже більше життів і ми хочемо цього", — сказав Зеленський.