Курс в ноябре может поползти вверх: сколько украинцы отдадут за 100 долларов

Банкир привел причины, которые могут раскачивать цену на валюту

В последний месяц осени текущего года курс доллара может вырасти до новых отметок. Однако эти прогнозы условны.

Как сказал Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала, на отметки на валютном рынке могут повлиять разные обстоятельства. Среди них банкир выделяет вероятное разрушение энергетической инфраструктуры Украины Россией, когда начнется зима и отопительный сезон.

В то же время, он также приводит другие факторы, в частности макрофинансовая помощь до конца 2024 и с учетом 2025 лет, какая будет текущая инфляция, цены и т.д.

"Единственное, в чем можно быть уверенным, – в условиях войны валютный рынок не будет брошен на произвол судьбы", — говорят в издании.

Согласно его прогнозу, в ноябре курс доллара на межбанке будет колебаться в пределах 41,1-41,8 гривны, а на наличном рынке — 41,2-42 гривны.

Если курс доллара в течение следующего месяца будет сильно колебаться, то Нацбанк будет принимать меры для стабилизации.

Курс доллара в Украине на 17 октября

По данным портала "Минфин", в четверг, 17 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,05 грн (покупка) и 41,50 (продажа). Наличный курс — 41,42 (покупка) и 41,49 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2256 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким прогнозируется курс доллара в течение этой недели. Эксперт сказал, будет ли дорожать валюта.