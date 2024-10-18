Нет оснований для паники? Каким будет курс доллара в конце осени и года

Банкир поделился прогнозом

На валютном рынке в Украине есть опасения по удорожанию американской валюты до 42 гривен в течение осени. Однако для этого нет никаких причин.

Как сказал банкир Сергей Фурса в комментарии 24 Канала, курс доллара до конца осени 2024 года останется без изменений. Однако если и будут колебания, то только незначительны.

В то же время, как он отмечает, украинцам не стоит ожидать повышения курса доллара в 42 гривны в течение года.

"Я не знаю откуда у населения панические настроения. Курс последние почти полгода не меняется", — резюмировал он.

Курс доллара в Украине на 18 октября

По данным портала "Минфин", в пятницу, 18 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,08 грн (покупка) и 41,53 (продажа). Наличный курс — 41,40 (покупка) и 41,47 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,2351 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, насколько может подорожать американская валюта в Украине в течение ноября 2024 года. Банкир привел причины вероятных курсовых качелей.