Хэллоуин получится недешевым? Подорожали ли тыквы перед праздником и какие сейчас цены

Ее используют для семян, выпечки или кофе

На украинском рынке уже красуются продукты осеннего сезона, в том числе тыквы. Местами цена на них за год выросла на 10 гривен.

Как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове для "Телеграфа", наиболее популярной среди населения является столовая тыква. Кроме того, на львовском рынке также есть декоративный плод и тыква для переработки.

По словам Попович, объемы выращивания тыквы, если сравнивать с прошлыми годами, увеличились из-за повышенного спроса. В то же время, на количество урожая также повлияли погодные условия в регионах, где она выращивается — на Закарпатье, Одесщине, Херсонщине, Волыни и Ровенщине.

"Спрос на столовую тыкву растет, особенно среди тех, кто предпочитает здоровое питание и сезонные продукты. Также наблюдается активный спрос на тыквенные семена, которые используются как полезный перекус или ингредиент в кулинарии. Семена также популярны в производстве масла и в переработке", — говорит она.

Поэтому спрос и предложение на рынке продолжают расти, ведь фермеры развивают свое хозяйство по выращиванию тыквы.

Цены на тыкву в Украине.

Средняя стоимость тыквы на оптовом рынке "Шувар" сейчас 35 грн/кг. Это на 10 гривен дороже, нежели 25 грн/кг в такой же период прошлого года.

В то же время в "АТБ" тыква "Баттернат" 1 сорта сейчас стоит 16,95 гривны за 1 кг.

В "Сільпо" ныне тыква "Баттернат" органик продается по цене 3 гривны за 100 граммов и обычная "Баттернат" за 1,70 гривны за 100 граммов.

"Аuchan" же предлагает тыкву "Баттернат" в октябре за 14,90 грн 1 кг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что шампиньоны в Украине выросли в цене.