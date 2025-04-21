Звучить як правда: божевільний троль придумав жарт про Росію, який не відрізниш від реальності

Це не перша подібна провокація

Ідея створити туристичну компанію "Талібан Тур", яка возитиме росіян до Афганістану, на перший погляд, здалася чимось, що цілком могло статися в Росії. Проєкт начебто передбачає поїздки до Кандагара — другого за величиною міста країни — групами по 3–5 осіб. Вартість тижневого туру мала б складати близько 100 тисяч рублів. Автор задуму обіцяв знайомство з афганською культурою, впевнено припускаючи, що "самі афганці ще й доплачуватимуть" за візити ветеранів війни. Водночас бізнесмен рекомендував жінкам утриматися від участі, оскільки, за його словами, "у талібів з цим жорстко".

На перший погляд, усе виглядало серйозно: заявка на реєстрацію товарного знака "Талибан Тур" з’явилася в базі Роспатенту, новину миттєво підхопили десятки пропагандистських ЗМІ та Телеграм-каналів. Але жодне з джерел не уточнило головного: автор заявки — Анатолій Аронов — відомий у Росії як багаторічний провокатор і "інженер фейкових новин", який десятиліттями вводить ЗМІ в оману своїми тролінговими ініціативами.

Аронов — президент "Першої патентної компанії", яка спеціалізується на реєстрації торгових марок. Він став відомим завдяки реєстрації десятків скандальних назв.

Серед його "проєктів" — банк сперми "Ладошка", бар "Президентський обнулений", вино "Dimon", "Асад-Тур", "Евтаназія-Тур", "Мутко бар", "Тьфу на тебе, Алексей", "Диванные войска" та десятки інших сатиричних або глузливих назв. Як сам Аронов зізнавався у 2017 році в інтерв’ю BBC, його справжня мета — привернення уваги до свого бізнесу через медіапровокації, а не реальне втілення жодного з цих задумів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Маргарита Симоньян, головна редакторка кремлівського телеканалу Russia Today і одна з провідних рупорів російської пропаганди, зізналася, що серйозно замислювалась про поїздку на війну проти України. Причиною таких думок стала важка хвороба її чоловіка — телеведучого та режисера Тиграна Кеосаяна, який пережив клінічну смерть і впав у кому.