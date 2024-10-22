Украинцам следует готовиться к новым ценам на популярные продукты: почему и когда

Все зависит от одного фактора

В период ближайших месяцев в Украине произойдет рост цен на популярные продукты.

В списке товаров, которые подорожают в этом году, есть хлебобулочные изделия, фрукты и овощи. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире телемарафона "Єдині новини", передает ТСН.

Он объясняет, что положительная тенденция связана с очередными возможными отключениями света, а также с необходимостью обеспечения условий хранения товара. Например, овощи и фрукты нуждаются в непрерывном хранении в холодильниках.

Высоцкий также добавляет, что есть продукты, для производства которых просто жизненно необходима электроэнергия — хлебобулочные изделия. Поэтому отключение света точно повлияет на стоимость товара.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что за год в Украине подорожали тыквы. Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове рассказала, будет ли низкое предложение этого товара и какие сейчас цены на рынке.