"Україні буде складно проковтнути": на якому етапі зараз США щодо врегулювання війни - WP

Територіальні питання будуть тяжкими

Вашингтон все ще оцінює ймовірність досягнення угоди щодо врегулювання війни в Україні. І це попри те, що, за словами держсекретаря США Марко Рубіо, президент Дональд Трамп у майбутньому може "відступити" від питання України, якщо не вдасться досягти рішення.

Про це пише WP, посилаючись на анонімні джерела.

"Вашингтон все ще "намагається визначити, чи можливо досягти будь-якої угоди, чи ні"", — пише видання. Тож, можна дійти висновку, що цілком ймовірно, що ще зарано робити підсумки, чи дійсно США збираються "кинути" Україну.

Видання зазначає, що територіальні питання, якщо вони зведуться до поступок з боку України, будуть досить складними. Адже ризики, що заморожені лінії дозволять Росії перегрупуватися та знову атакувати з посилених позицій вже всередині України, лякають багатьох.

Зауважимо, що під час зустрічі у Парижі офіційні особи США запропонували схему угоди, яка включатиме повне припинення вогню та заморожені лінії фронту, а майбутнє членство України в НАТО не буде включено в переговори про припинення війни.

"Будь-які територіальні поступки Україні буде особливо важко проковтнути, і багато хто тут побоюється", — додає WP.

США, як пише WSJ, розглядають можливість створення нейтральної зони навколо Запорізької АЕС, а сама електростанція може перейти під американський контроль. Ця пропозиція Дональда Трампа була однією з тих, які представили у Парижі під час переговорів між делегаціями США, України та країн Європи.

Раніше "Телеграф" писав, що, за даними Axios, президент США Дональд Трамп та його оточення відчувають свою повну безпорадність у справі укладення миру між Україною та Росією. Саме тому Білий дім хоче або остаточно "вмити руки" та відмовитися від ідеї укласти мирну угоду щодо припинення війни в Україні, або натиснути на Україну, оскільки у Вашингтоні вважають її "слабкою ланкою".