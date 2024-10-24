Де виплачуватимуть до 11 тис грн допомоги для трьох категорій українців

Сума розподіляється на три місяці

Найближчими днями у Сумській області відбудеться реєстрація на отримання грошової допомоги. На неї розраховують три категорії населення.

Підтримка надається в межах програми надання багатоцільової фінансової допомоги від УВКБ ООН. Про дати подання заяв можна дізнатись в Telegram-каналі благодійної організації.

Хто може отримати допомогу

Отримати фінансову підтримку можуть наступні категорії населення:

особи зі статусом ВПО, які перемістилися протягом останніх 6 місяців;

українці, які повернулися в Україну, після того, як були вимушені покинути власні домівки та перемістилися за кордон;

українці, які повернулися назад до постійного місця проживання після того, як були вимушені покинути житло та переміститися до інших регіонів країни після 24 лютого 2022 року.

Вони також повинні відповідати наступним критеріям вразливості:

сімʼя тільки з одним із батьків, які мають 1 та більше дітей віком до 18 років або проживають разом з людьми віком від 55 років;

сімʼю очолює самотня (кілька самотніх) осіб похилого віку від 55 років або літня особа з однією дитиною чи декількома дітьми (до 18 років);

сімʼя, що має у складі одну або декілька членів з особливими потребами: важкі захворювання, інвалідність тощо.

Водночас важливою умовою для надання виплати є те, аби такі особи не отримували раніше ніяких грошових допомог від УВКБ ООН або інших благодійних організацій з урахуванням критеріїв вразливості.

Який розмір допомоги

Сума виплати на одного члена сім'ї складає 10 800 гривень і надається по 3 600 гривень на 1 особу протягом одного кварталу.

Список необхідних документів та час реєстрації в Сумській області

Щоб подати заявку на допомогу при собі потрібно мати оригінали документів кожного члена домогосподарства:

паспорт, ID-картка або інший документ, що посвідчує особу;

РНОКПП;

довідка ВПО (за наявності);

банківська картка заявника (представника сімʼї) (картка єДопомога не підходить);

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

документ, що посвідчує законну опіку над дитиною (за наявності);

посвідчення/медична довідка в разі інвалідності або хронічного захворювання (за наявності).

Тож мобільні бригади від УВКБ ООН проводитимуть реєстрацію на грошову допомогу у п'ятницю, 25 жовтня у с. Андріяшівка (Андріяшівська ТГ) за живою чергою з 11:00-15:00 (вул. Соборна, 11).

Якщо з'являться запитання, то відповіді на них можна отримати, зателефонувавши за номером пункту в Сумах — 063 182 68 38 з 9:00 до 16:00 з понеділка по п'ятницю.

нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що робити ВПО, якщо затримують виплати.