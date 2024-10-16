Як відтермінування пенсії впливає на її розмір: є відсотки для розрахунку
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Сума точно зміниться
В Україні громадяни можуть вийти на пенсію в 60, 63 та 65 років. Однак якщо літня особа продовжуватиме працювати, то додатковий період страхового стажу вплине на розмір майбутньої виплати.
Згідно з даними Пенсійного фонду України, пенсія за віком для осіб, які виявили бажання працювати після набуття права на вихід на відпочинок, призначається у рахуванням набутого страхового стажу на день звернення призначення виплати.
При оформленні пенсії з відстрочкою її сума збільшується так:
- на 0,5 % – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;
- на 0,75 % – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, у разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.
Для розрахунку такої виплати беруться лише повні місяці роботи, а підвищення виплати за неповний місяць не відбувається.
Для відтермінування пенсії заявник має звернутись з повідомленням до ПФУ до досягнення пенсійного віку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка сума максимальної пенсії в Україні наразі.