Торгівельна війна чи "День визволення США?" Клімкін пояснив, що означають нові тарифи Трампа

Це буде непростим ударом для Європи та України

Чинний президент США Дональд Трамп оголосив 2 квітня "Днем визволення", коли планує запровадити нові тарифи на імпортні товари. Такий крок може спричинити торгівельну війну з Європою, вважає колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

У прямому ефірі Radio NV Клімкін розповів, що команда Трампа вважає європейців "фрірайдерами" або, простіше кажучи, "халявщиками", які користуються певними благами, не сплачуючи за них.

"Європейці мають мобілізуватися. У них складно з мобілізацією, але в якийсь момент вони мають піти на серйозні заходи для себе", — зазначив Клімкін. За його словами, у багатьох європейських країнах завжди існував прихований антиамериканізм, а нові тарифні обмеження можуть призвести до відсторонення Європи і США одне від одного.

"Для нас це дуже, дуже погана історія, оскільки втрата власне того, що називається трансатлантичною солідарністю, буде непростим ударом", — підкреслив колишній міністр. Україна, яка веде передвступні переговори з ЄС, може опинитися між двох вогнів. "Торгівельна політика Європейського Союзу зараз стає і нашою торгівельною політикою. В якийсь момент ми будемо тягнутися дуже і дуже в різні сторони і станемо на розтяжку", — пояснив Клімкін.

Європейці вперше в новітній історії готові вийти за межі звичайної реакції на американські торгівельні обмеження. Замість запровадження точкових тарифів на американські товари, такі як віскі чи мотоцикли, може розпочатися справжня торгівельна війна.

На думку Клімкіна, Трамп твердо вірить, що тарифи — це те, чого заслуговують США. Колишній міністр навів приклад, коли на запитання журналіста про те, що автомобілі американського виробництва будуть дорожчими за імпортні, Трамп відповів: "Ну і добре, а чому і ні? Але ж вони вироблятимуться в Сполучених Штатах".

Наразі масштаб нових американських тарифів залишається невідомим, але вже зрозуміло, що вони стосуватимуться саме товарів, а не послуг. Для України ця ситуація може стати "сценарієм, може, і не катастрофічним, але одним з найгірших, який тільки може бути", — підсумував Павло Клімкін.

Також раніше "Телеграф" писав, що Трамп знову наробив заяв. Він підтвердив готовність вводити санкції проти Росії та накинувся на Україну.