Доллар по 50? Когда курс может серьезно вырасти

Банкир назвал средний показатель

В следующем году на украинском валютном рынке ожидается обесценивание гривны. Курс доллара точно не достигнет 50 гривен и некоторые эксперты уверены, что до таких показателей мы можем добраться не быстро.

Рост курса доллара в 2025 году может быть медленным, иногда с периодами стабильности или небольшого повышения. Такой прогноз дал начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой для "24 канала".

В 2025 году средний курс американской валюты может составить 47,5 гривны с текущих показателей в 41,5 гривны.

Если курс доллара будет 47,5 гривны, то за 300 долларов в следующем году вероятно нужно будет отдать 14250 гривен. В то же время, если отметки зафиксируются около 42 гривен, то сумма будет составлять 12600 гривен.

Курс доллара в Украине на 31 октября

По данным портала "Минфин", в четверг, 31 октября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,1750 грн (покупка) и 41,60 (продажа). Наличный курс — 41,45 (покупка) и 41,50 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,279 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда курс доллара может достичь 42 гривен в Украине.