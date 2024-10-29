Чи зміниться щось у виплаті пенсій по інвалідності після реформи МСЕК

У міністерстві пояснили, що передбачено реформою

В Україні розпускають медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) і у мережі поширилася інформація, яка створює негативні враження щодо реформи МСЕК та змін у системі соціальної підтримки осіб з інвалідністю.

Усім, кому нараховується пенсія по інвалідності, що призначена на законних підставах, надалі отримуватимуть свої виплати. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

"Повідомляємо: всі громадяни, яким призначено пенсії по інвалідності, будуть отримувати всі призначені виплати після реформи. Жодні виплати чи гарантії всім громадянам, які їх отримують на законних підставах, не буде зменшено", — пояснили в міністерстві.

Також додали, що реформа соціальної підтримки осіб з інвалідністю розроблена з метою поліпшити підтримку таким громадянам, а саме пришвидшити призначення допомоги, зменшити бюрократію та зробити цю систему прозорою та зручною для українців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні буде працювати накопичувальна система, якою передбачено самостійне пенсійне накопичення.