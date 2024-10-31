Две категории ВПЛ могут остаться без пенсии в 2025 году

Эти правила будут действовать при одном условии

В Украине пенсионеры со статусом ВПЛ продолжают получать пенсии. Однако некоторым категориям таких лиц могут перестать начислять выплату.

Согласно проекту государственного бюджета Украины на 2025 год, в Украине планируется оптимизировать использование бюджета. Изменения могут затронуть и пенсионных выплат.

Поэтому, согласно данным, выплаты могут забрать у:

тех, кто получил статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022, если на их банковских счетах не происходило движения средств в течение последних 12 месяцев;

тех, кто получил статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, если пенсионеры своевременно не прошли процедуру обязательной идентификации.

Если Верховная Рада примет этот законопроект, то изменения произойдут в 2025 году. Для возобновления выплат пенсионеру нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украине состоится индексация и повышение пенсии. Хотя первый этап должен пройти без проблем, второй под вопросом, ведь пересчет планируется летом, когда завершится работа над реформой.