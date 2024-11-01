Выплаты семье пропавшего военного: что она будет получать

Их может получить не вся семья

Если военнослужащие попали в плен или без вести пропали, то их семьям государством предусмотрены выплаты их денежного обеспечения — надбавки, оклад и другие ежемесячные дополнительные выплаты.

Выплаты не предусмотрены семьям бойцов, которые добровольно сдались в плен, самовольно покинули воинскую часть или место службы и дезертировали. Об этом говорится в законе "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Кто может получить выплату

Ежемесячные начисления вместо без вести пропавшего военного могут получить:

Жена или мужчина. В случае отсутствия супругов, выплаты переходят к совершеннолетним детям, проживающим вместе с супругой или супругом.

Законные представители. К ним относятся опекуны, попечители или усыновители несовершеннолетних детей или инвалидов с детства, независимо от возраста.

Лица на содержании военнослужащего.

Родители, если военнослужащий не состоит в браке и не имеет детей.

В случае если кто-то из этих лиц откажется от своей доли выплат, то она распределяется между другими лицами, имеющими право на начисление.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где военные и их семьи могут получить 20 тысяч гривен.