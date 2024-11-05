Каким ожидается курс доллара в Украине в начале ноября

Воздействие на валюту уменьшается

На прошлой неделе на валютном рынке Украины наблюдались повышенные колебания курса из-за периода выплат заработных плат. Однако уже с 5 по 10 ноября этот фактор постепенно перестанет оказывать влияние на показатели.

Спрос со стороны населения на американскую валюту в течение этой недели снизится, однако бизнес все равно будет проявлять повышенный интерес. Об этом рассказала директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает "24 канал".

Она прогнозирует, что курс наличного доллара в течение недели будет колебаться в пределах 41,45-41,75 гривны.

Курс доллара в Украине по состоянию на 5 ноября

По данным портала Минфин, во вторник, 5 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,20 грн (покупка) и 41,70 (продажа). Наличный курс — 41,58 (покупка) и 41,63 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3954 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что будет с курсом доллара в Украине из-за выборов президента в Соединенных Штатах Америки. Экономист поделился прогнозом.