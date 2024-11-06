Кто из военных и при каких условиях может получить значительное вознаграждение

Эта выплата предусмотрена приказом

Военнослужащие в Украине при исполнении своих обязанностей имеют право не только на денежное обеспечение, но и дополнительные вознаграждения. Размер одного из таких составляет 50 тысяч гривен.

Согласно приказу Минобороны "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", она выплачивается за соблюдение военным одновременно трех условий.

Выплата дополнительного вознаграждения в 50 тыс грн начисляется бойцам, выполняющим боевые (специальные) задания в составе:

органа военного управления;

штаба группировки войск (сил);

штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;

командование и штаб воинской части (сводного подразделения).

В то же время, им нужно соответствовать трем условиям:

привлечение военнослужащих в состав ОВУ, а военнослужащих, занимающих (временно выполняющих) должности, определенные штатом в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) — к оперативному (боевому) управлению подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;

осуществление ОВУ (командным пунктом воинской части) оперативного (боевого) управления воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона или наступления ( контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;

выполнение военнослужащими боевых (специальных) задач в составе ОВУ (на командном пункте воинской части).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военным получить выплату оздоровительных.