Кто из военных и при каких условиях может получить значительное вознаграждение
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Эта выплата предусмотрена приказом
Военнослужащие в Украине при исполнении своих обязанностей имеют право не только на денежное обеспечение, но и дополнительные вознаграждения. Размер одного из таких составляет 50 тысяч гривен.
Согласно приказу Минобороны "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам", она выплачивается за соблюдение военным одновременно трех условий.
Выплата дополнительного вознаграждения в 50 тыс грн начисляется бойцам, выполняющим боевые (специальные) задания в составе:
- органа военного управления;
- штаба группировки войск (сил);
- штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;
- командование и штаб воинской части (сводного подразделения).
В то же время, им нужно соответствовать трем условиям:
- привлечение военнослужащих в состав ОВУ, а военнослужащих, занимающих (временно выполняющих) должности, определенные штатом в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения) — к оперативному (боевому) управлению подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;
- осуществление ОВУ (командным пунктом воинской части) оперативного (боевого) управления воинскими частями и подразделениями, ведущими военные (боевые) действия на линии боевого столкновения на расстоянии выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона или наступления ( контрнаступления, контратаки) в батальон включительно;
- выполнение военнослужащими боевых (специальных) задач в составе ОВУ (на командном пункте воинской части).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военным получить выплату оздоровительных.