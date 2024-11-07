Хто з українців у 2024 році може вийти на пенсію за вислугу років

Кількість років стажу на цих посадах майже однакова

В Україні є різні види пенсії, зокрема пенсія за вислугу років. На неї розраховують ті, хто працював на посадах з високими вимогами до професійної діяльності.

Аби оформити цю виплату, чоловікам потрібно досягти 50-55 років, а жінкам — 45-50 років. Про це свідчать дані у Пенсійному фонді України.

Тож, пенсію за вислугу років у 2024 році можуть отримати:

диспетчери та інженерно-технічний персонал цивільної авіації, що відповідає за управління повітряним рухом;

бортпровідники;

працівники залізничного транспорту та метрополітену;

працівники, зайняті у польових геологорозвідувальних роботах;

працівники на лісозаготівлях і лісосплаві;

механізатори (докери-механізатори) у портах;

члени екіпажів морського, річкового флоту та флоту рибної промисловості.

Аби вийти на пенсію за вислугу років, потрібно мати таку кількість страхового стажу:

Артисти: необхідний стаж становить від 20 до 35 років.

Працівники авіації та льотно-випробувальний склад: для чоловіків – від 25 років станом на 01.04.2015, до 26 років 6 місяців станом на 11.10.2017 і пізніше; для жінок – від 20 років на 01.04.2015, до 21 року 6 місяців на 11.10.2017 і пізніше.

Працівники освіти, медицини та соціального захисту: стаж від 25 років станом на 01.04.2015, до 26 років 6 місяців на 11.10.2017.

Спортсмени: стаж не менше 25 років, в тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки "коштує" рік страхового стажу в Україні.