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Какие льготы предусмотрены военным по удостоверению УБД

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Военный Новость обновлена 14 ноября 2024, 15:27
Военный. Фото УНИАН

Некоторые из услуг будут бесплатными

Некоторые военные в Украине могут получить удостоверение участника боевых действий (УБД). Таким лицам предусмотрены определенные льготы, в том числе касающиеся земельно-жилищных условий, кредитов, обеспечения жильем, а также скидок на определенные услуги.

Список состоит из семи льгот. Конкретнее о нем объяснили в издании "На Пенсии".

Участники боевых действий могут рассчитывать на:

  • обеспечение жилой площадью при необходимости улучшения жилищных условий;
  • выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
  • участие в жилищных кооперативах и садоводческих обществах;
  • стоянку, гараж,
  • первоочередной ремонт жилых домов и квартир, льготное приобретение материалов для строительства, а также обеспечение топливом.

Кроме того, военные рассчитывают на:

  • льготный кредит на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов, подворных построек, дач и садовых участков. Этот долг можно погасить в течение 10 лет, начиная с 5 лет после окончания строительства;
  • жилье в срок 2 года после взятия на квартирный учет, если они получили ранения или увечья во время боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие военные смогут получать новую ежемесячную доплату.

Теги:
#Льготы #Выплаты #Участник боевых действий #Статус участника боевых действий #Выплаты военным