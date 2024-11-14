Какие льготы предусмотрены военным по удостоверению УБД

Некоторые из услуг будут бесплатными

Некоторые военные в Украине могут получить удостоверение участника боевых действий (УБД). Таким лицам предусмотрены определенные льготы, в том числе касающиеся земельно-жилищных условий, кредитов, обеспечения жильем, а также скидок на определенные услуги.

Список состоит из семи льгот. Конкретнее о нем объяснили в издании "На Пенсии".

Участники боевых действий могут рассчитывать на:

обеспечение жилой площадью при необходимости улучшения жилищных условий;

выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;

участие в жилищных кооперативах и садоводческих обществах;

стоянку, гараж,

первоочередной ремонт жилых домов и квартир, льготное приобретение материалов для строительства, а также обеспечение топливом.

Кроме того, военные рассчитывают на:

льготный кредит на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов, подворных построек, дач и садовых участков. Этот долг можно погасить в течение 10 лет, начиная с 5 лет после окончания строительства;

жилье в срок 2 года после взятия на квартирный учет, если они получили ранения или увечья во время боевых действий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие военные смогут получать новую ежемесячную доплату.