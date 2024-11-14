Какие льготы предусмотрены военным по удостоверению УБД
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Некоторые из услуг будут бесплатными
Некоторые военные в Украине могут получить удостоверение участника боевых действий (УБД). Таким лицам предусмотрены определенные льготы, в том числе касающиеся земельно-жилищных условий, кредитов, обеспечения жильем, а также скидок на определенные услуги.
Список состоит из семи льгот. Конкретнее о нем объяснили в издании "На Пенсии".
Участники боевых действий могут рассчитывать на:
- обеспечение жилой площадью при необходимости улучшения жилищных условий;
- выделение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;
- участие в жилищных кооперативах и садоводческих обществах;
- стоянку, гараж,
- первоочередной ремонт жилых домов и квартир, льготное приобретение материалов для строительства, а также обеспечение топливом.
Кроме того, военные рассчитывают на:
- льготный кредит на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов, подворных построек, дач и садовых участков. Этот долг можно погасить в течение 10 лет, начиная с 5 лет после окончания строительства;
- жилье в срок 2 года после взятия на квартирный учет, если они получили ранения или увечья во время боевых действий.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие военные смогут получать новую ежемесячную доплату.