Взимку в Україні дорожчатиме м'ясо — місцями ціна зросте до 15%

Експерти поділились прогнозом

Ціни на популярні види м'яса в Україні в зимовий період поповзуть вгору. Найбільше здорожчання відбудеться на курятину та свинину.

Причинами росту цінників є підвищення витрат на вирощування тварин, зокрема здорожчання кормів, енергії та обслуговування приміщення, а також досить високий попит, адже курятина залишається більш доступною альтернативою іншим видам м'яса. Про це "Телеграфу" повідомила керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Тетяна Попович.

За її словами, позитивна тенденція може зберігатись надалі й досягти 10-15% взимку, якщо витрати на виробництво будуть рости. Водночас, якщо після холодної пори роки стабілізується попит та пропозиція, то ціни, ймовірно, зафіксуються на більш-менш одному рівні.

Крім того, аналітик Максим Гопка, як передає ТСН, має таку ж саму думку.

Він прогнозує, що в найближчі місяці відбудеться здорожчання курятини на 5-8%, свинини на 10-15%, а яловичини — на 8%.

Серед причин, чому ціни поповзуть вгору — зростання вартості кормів, енергоносіїв та підвищення податків.

Ціни на курятину в Україні

Вартість курятини на оптовому ринку "Шувар" нині залишаються відносно стабільними. Середня вартість курячої тушки бройлера нині становить 78 грн/кг, що навіть на 8,2% дешевше ніж 85 грн/кг в аналогічний період минулого року. Філе куряче коштує в середньому 150 грн/кг (торік було 147,5 грн /кг), куряче стегно 123,5 грн/кг (торік було 127,5 грн/кг).

Водночас згідно з даними Мінфін, наразі тушка курятини в середньому коштує 85,60 гривень, а у вересні вартість була нижча на 1,39 гривні — 84,21 гривні. А курятину від "Епікур" можна придбати в середньому за 96,90 гривень. У минулому місяці цінник був вищим на 3,5 гривні, тобто складав 100,40 гривень

Філе куряче нині коштує в середньому 171,0 гривні, але у вересні воно було дешевше на 3,64 гривні, тобто 167,36 гривні. Водночас філе від "Наша ряба" продається за 191,70 гривень. Місяць тому цінник складав 192,50 гривні, тобто був вищим на 0,8 гривні.

Крім того, на стегно нині середній цінник складає 99,50 гривень, а у вересні був 105,44 гривні. За місяць воно подешевшало на 5,94 гривні. А стегно від "Наша ряба" наразі можна купити за 140,89 гривні, але у вересні вартість була нижча на 6,21 гривні, тобто становила 134,68 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні підскочили ціни на популярний продукт. Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові, розповіла, чого чекати надалі.