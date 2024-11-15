Украинцы, подписавшие контракт или мобилизовавшиеся, могут получить единовременную помощь

Максимальные выплаты предусмотрены в трех городах

Мужчины, решившие мобилизоваться или подписать контракт на службу, рассчитывают на единовременную денежную помощь. Однако в разных городах Украины ее сумма значительно отличается.

Выплаты колеблются от 10 до 50 тысяч гривен. Об этом пишет "Слово и дело".

В каких суммах и где происходит начисление единовременной выплаты для военных

Киев – военным (мобилизованным и контрактникам) осуществляются по 30 тысяч гривен на зарплатный счет автоматически;

Луцк — выплачивают единовременно 15 тысяч гривен только для контрактников;

Ивано-Франковск — мобилизованным и контрактникам будут осуществлять по 50 тысяч гривен, если они находятся на передовой и 20 тысяч гривен — дальше линии фронта. Их будут выплачивать на приобретение снаряжения;

Львов — насчитывают единовременную помощь в размере 50 тысяч гривен для военных, подписавших контракты с военными частями Десантно-штурмовых войск и Военно-морских сил. Это также касается тех, кто подписал повторный контракт на три года;

Одесса — мобилизованные и контрактники, которые пошли на службу с 1 января 2024 получат 20 тысяч гривен;

Полтава — мобилизованные получат по 10 тысяч гривен;

Тернополь — мобилизованные и контрактники рассчитывают на 10 тысяч гривен на снаряжение и технические средства, если они активно участвуют в боевых действиях;

Чернигов — 20 тысяч гривен получат мобилизованные с 1 января 2024 года, зарегистрированные в Чернигове, на нее рассчитывают и военнообязанные, имеющие статус ВПЛ, если они находятся в этом городе не менее года;

Винница — сейчас в городе только планируются выплаты в 50 тысяч гривен для добровольцев, подписывающих контракт и 30 тысяч гривен для мобилизованных. Петицию об этой помощи должны подписать 350 человек, чтобы ее стали начислять;

Ровно — местные жители направили петицию в мэрию с предложением выплачивать помощь до 30 тысяч гривен, однако власти ответили, что этот вопрос требует уточнения данных о количестве получателей;

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из военных сможет получать новую ежемесячную доплату.