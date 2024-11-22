Курс біткоїна встановив новий рекорд. Він наближається до психологічної позначки

Аналітики прогнозують подальше зростання

У п'ятницю, 22 листопада курс біткоїна вчергове встановив новий рекорд. Вперше в історії він подолав позначку в 99 тисяч доларів.

Про це свідчать дані криптобіржі Binance. Так станом на 5:20 курс криптовалюти становив 99 199 доларів. Проте згодом він впав нижче 99 тисяч доларів.

Як пише Forbes, посилаючись на дані Coinbase від TradingView, курс найпопулярнішої у світі криптовалюти досягла майже 99 400 доларів. Зазначається, що росту посприяли дуже сприятливі ринкові умови.

"Зараз настрої щодо біткоїну надзвичайно позитивні: від трейдерів, ЗМІ, роздрібних інвесторів та великих установ: усі хочуть бути частиною справжнього зростання, яке, на мій погляд, може бути ще на початку", — заявив співзасновник криптофонду AltAlpha Digital Марк П. Бернеггер.

Зараз цифровий актив коливається дуже близько до ключового, психологічного рівня в 100 000 доларів. На думку аналітиків, перевищення цієї ціни може мати серйозні наслідки для ринків і торгівлі.

"Грунтуючись на попередньому досвіді, реалізована волатильність у бік зростання має тенденцію привертати увагу інвесторів, яка все ще є відносно низькою, якщо дослідити історичні тенденції пошуку в Google для "біткоїн". Це потенційно може підштовхнути подальше зростання біткоїну вище позначки в 100 000 доларів США до інавгурації та в першому кварталі 2025 року", — заявив керівник інституційних продажів Gemini Патрік Ліу.

Нагадаэмо, президентські вибори в США дуже різко штовхнули вгору ціну на головну криптовалюту світу – біткоїн (Bitcoin / BTC). Ринок зреагував на попередні підсумки виборів в США тим, що позначка ціни на біткоїн пробила 75 тисяч доларів.