Курс биткоина установил новый рекорд. Он приближается к психологической отметке

Аналитики прогнозируют дальнейший рост

В пятницу, 22 ноября курс биткоина в очередной раз установил новый рекорд. Впервые в истории он преодолел отметку в 99 тысяч долларов.

Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Binance. Так по состоянию на 5:20 курс криптовалюты составлял 99 199 долларов. Однако впоследствии он упал ниже 99 тысяч долларов.

Как пишет Forbes, ссылаясь на данные Coinbase от TradingView, курс самой популярной в мире криптовалюты достиг почти 99 400 долларов. Отмечается, что росту способствовали очень благоприятные рыночные условия.

"Сейчас настроения по отношению к биткоину чрезвычайно положительны: от трейдеров, СМИ, розничных инвесторов и крупных учреждений: все хотят быть частью подлинного роста, который, на мой взгляд, может быть еще в начале", — заявил соучредитель криптофонда AltAlpha Digital Марк П. Бернеггер.

Сейчас цифровой актив колеблется очень близко к ключевому, психологическому уровню в 100 000 долларов. По мнению аналитиков, превышение этой цены может иметь серьезные последствия для рынков и торговли.

"Основываясь на предыдущем опыте, реализуемая волатильность в сторону роста имеет тенденцию привлекать внимание инвесторов, которая все еще является относительно низкой, если исследовать исторические тенденции поиска в Google для "биткоина". Это потенциально может подтолкнуть дальнейший рост биткоина выше отметки в 100 000 долларов США до инаугурации и в первом квартале 2025 года", — заявил руководитель институциональных продаж Gemini Патрик Лиу.

Напомним, президентские выборы в США очень резко толкнули вверх цену на главную криптовалюту мира – биткоин (Bitcoin/BTC). Рынок среагировал на предварительные итоги выборов в США тем, что отметка цены на биткоин пробила 75 тысяч долларов.