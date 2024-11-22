Отличается ли денежное обеспечение контрактников и мобилизованных

Какие еще выплаты предусмотрены для них

Украинцы во время военного положения могут быть мобилизованы или подписать контракт. Сумма денежного обеспечения каждого из них одинакова.

Сумма ежемесячной выплаты зависит от должности, звания, продолжительности и условий службы, а также дополнительных выплат, сообщила прессслужба Житомирского областного ТЦК и СП.

Согласно данным, такие военные могут получить выплаты за заключение первого контракта, сумма которого составляет для:

Рядового состава: 24 224 грн;

Сержантского и старшинского состава: 27 252 грн;

Офицерский состав: 30 280 грн.

В то же время контрактникам и мобилизованным могут начислять по 100 тысяч гривен, если они принимают участие в активных боевых действиях, 70 тысяч гривен за каждые 30 дней службы в боевых действиях, а также на 50 тысяч гривен, в случае выполнения задания в составе военного органа управления.

Кроме того, ФЛП (ФОП в укр.) во время военной службы могут не закрывать и не платить социальный налог и взнос. Чтобы это сделать, военному нужно подать заявление и копию военного билета в налоговый орган. После демобилизации предпринимательскую деятельность можно возобновить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда мобилизованным начинают выплачивать денежное обеспечение и из чего оно состоит.