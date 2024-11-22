Как украинцу получать максимальную пенсию: нужно соблюдать определенные правила
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Все зависит от стажа и заработной платы
Сумма пенсии в Украине зависит от нескольких факторов, включая страховой стаж и размер заработной платы. Что нужно делать, чтобы получать максимальную пенсию у Украины, объяснили в Пенсионном фонде.
Кроме этих двух факторов, учитываемых при исчислении выплаты, также принимается во внимание уплаченные пенсионные взносы, как пояснили в Новости.LIVE, ссылаясь на ПФУ. В 2024 году максимальная сумма пенсии составляет 23 610 гривен.
Чтобы получать ежемесячно по чуть более 23 600 гривен, украинцам нужно иметь:
- не менее 35 лет стажа;
- официальный доход в размере 67457 гривен в месяц.
Максимальная пенсия составляет такую сумму уже с учетом возможных надбавок, доплат, повышений и целевой помощи (кроме доплат для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной). То есть, выше такой выплаты пенсионеры не будут получать.
Какие факторы обеспечат высокие пенсионные начисления
Среди факторов есть:
- официальная заработная плата. Чем выше она, тем больше уплата страхового взноса и, соответственно, пенсия;
- страховой стаж. Чем больше лет будет отработано, тем выше будет выплата;
- добровольные взносы. В Украине доступна такая функция, посредством которой лица могут платить дополнительные взносы и создавать свой финансовый резерв.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, смогут ли пенсионеры получить тысячу от Зеленского.