Как украинцу получать максимальную пенсию: нужно соблюдать определенные правила

Все зависит от стажа и заработной платы

Сумма пенсии в Украине зависит от нескольких факторов, включая страховой стаж и размер заработной платы. Что нужно делать, чтобы получать максимальную пенсию у Украины, объяснили в Пенсионном фонде.

Кроме этих двух факторов, учитываемых при исчислении выплаты, также принимается во внимание уплаченные пенсионные взносы, как пояснили в Новости.LIVE, ссылаясь на ПФУ. В 2024 году максимальная сумма пенсии составляет 23 610 гривен.

Чтобы получать ежемесячно по чуть более 23 600 гривен, украинцам нужно иметь:

не менее 35 лет стажа;

официальный доход в размере 67457 гривен в месяц.

Максимальная пенсия составляет такую сумму уже с учетом возможных надбавок, доплат, повышений и целевой помощи (кроме доплат для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной). То есть, выше такой выплаты пенсионеры не будут получать.

Какие факторы обеспечат высокие пенсионные начисления

Среди факторов есть:

официальная заработная плата. Чем выше она, тем больше уплата страхового взноса и, соответственно, пенсия;

страховой стаж. Чем больше лет будет отработано, тем выше будет выплата;

добровольные взносы. В Украине доступна такая функция, посредством которой лица могут платить дополнительные взносы и создавать свой финансовый резерв.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, смогут ли пенсионеры получить тысячу от Зеленского.