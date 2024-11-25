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Пока держится стабильность, но есть вероятность удорожания доллара до 42 и выше

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото ТСН

Скоро украинцы будут отмечать зимние праздники

Последняя неделя ноября не принесет значительных колебаний курса доллара на валютном рынке. Однако с середины декабря возможно обесценивание гривны.

Как прогнозирует член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает ТСН, в течение 25 ноября-1 декабря курс наличного доллара будет колебаться в коридоре от 41,50 до 41,80 грн в продаже и от 41 до 41,20 грн в покупке.

Однако по его словам, период стабильности продлится до середины декабря. Уже с этого периода есть вероятность девальвации национальной валюты, но она будет незначительной.

"Девальвация будет незначительной, официальный курс НБУ 15-20 декабря подойдет к 42 грн/доллар и, возможно, превысит его. На наличном рынке сложится ситуация, когда курс продажи пойдет вверх, свыше 42 грн за доллар, а курс покупки валюты банками пойдет вниз из-за увеличения ее предложения", — пояснил эксперт.

Пендзин добавил, что предложение на рынке должно вырасти из-за празднования Рождества и Нового года, ведь украинцы потратят часть валютных сбережений.

Курс доллара по состоянию на 25 ноября

По данным портала "Минфин", в понедельник, 25 ноября, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,15 грн (покупка) и 41,60 (продажа). Наличный курс — 41,58 (покупка) и 41,65 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,3193 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким ожидается курс доллара в Украине перед Новым годом. Эксперт прогнозирует, что он вырастет до новых показателей.

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