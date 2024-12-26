Скандального ексвійськкома з Одеси знову відправили в СІЗО, але він зможе вийти під космічну заставу (фото)

Він володів шикарною нерухомістю в Італії та жив як король

У четвер, 26 грудня, колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, якого днями випустили із СІЗО під заставу у 39 мільйонів гривень, знову відправили до слідчого ізолятора. Ексвійськовому-мільйонеру висунули низку нових звинувачень і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Однак він може внести заставу у розмірі 402 мільйони гривень. Про це повідомляє "Суспільне".

Відомо, що за Євгена Борисова, який утримувався у столичному СІЗО за підозрою у незаконному збагаченні під час війни, було внесено заставу у розмірі 39,364 мільйона гривень.

У середу, 25 грудня, його випустили з ізолятора тимчасового тримання, але чоловіка на виході затримали співробітники ДБР. Вже в четвер, 26 грудня, Печерський суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 402 мільйони гривень.

Борисову висунули низку нових звинувачень, серед яких:

організація перешкоджання законній діяльності Збройних сил України у особливий період

організація складання та видача посадовою особою свідомо неправдивого офіційного документа.

У ДБР наголосили, що Борисов оформив собі небойову травму як бойову та отримав за неї з бюджету 165 тисяч гривень. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Що відомо про Євгена Борисова

У квітні 2023 року екс-нардеп Ігор Мосійчук у своєму Telegram-каналі повідомив, що Євген Борисов розсікає на преміальному авто, яке він ввіз до України під виглядом гуманітарної допомоги. Йдеться про автомобіль Mercedes Benz G63 AMG. Машину нібито було оформлено на його дружину, а її вартість становить 250 тисяч доларів.

Потім у червні "Схеми" опублікували розслідування "Батальйон Іспанія", в якому фігурував Борисов. З’ясувалося, що у його матері є вілла вартістю кілька мільйонів євро, а також ряд елітних авто. Також його дружина в Іспанії має офісне приміщення в престижному районі. Журналісти спробували з’ясувати в ході телефонної розмови, як протягом 2022 року Борис та його родина обзавелися таким майном. Однак він лише сказав, що це нібито не належить його сім’ї.

23 липня президент України Володимир Зеленський у ході Ставки Головнокомандувача дав доручення Залужному негайно звільнити з посади одеського військкома.

4 липня Валерій Залужний призначив на місце Борисова Олександра Охріменка, який був комбригом 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

22 липня 2023 року Євгену Борисову оголосили про підозру в незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та в умисному ухиленні від несення служби.

Вже 25 липня Борисова взяли під варту. Під час судового засідання він поводився стримано — тримався за голову і не зводив очей.

2024 року дві відкриті проти Борисова справи направили до суду. Зокрема, про незаконне збагачення та про виїзди на відпочинок до Іспанії замість несення служби, заради чого він підробляв документи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Борисова підозрюють не лише у корупції. Правоохоронці зафіксували щонайменше п’ять незаконних епізодів, до яких причетний скандальний одеський військком.