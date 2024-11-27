Какие одноразовые выплаты входят к денежному обеспечению военных

Нужно отвечать определенным условиям

Кроме ежемесячных дополнительных выплат, предусмотренных в денежном обеспечении военного, им также могут осуществляться одноразовые дополнительные виды выплат.

К таким выплатам относятся вознаграждения и помощи. Об этом говорится в приказе "Об утверждении Порядка выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

К одноразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих относятся:

Вознаграждения — единовременные выплаты за выполнение специальных задач во время прохождения военной службы. Они назначаются военнослужащим, выполняющим служебные или боевые задания в условиях повышенной опасности. Такие начисления охватывают действия, требующие специальных навыков или выполнения задач в средах высокого риска (прыжки с парашютом, разминирование, траление мин, водолазные работы, боевое дежурство) или задачи, выполняемые в особые периоды (военное положение);

Помощи – периодические единовременные выплаты военнослужащим для обеспечения их социально-материального положения, адаптации к службе, поддержанию здоровья и решению личных и бытовых вопросов. Им также оказывается помощь при подписании первого контракта, для оздоровления, для решения социально-бытовых нужд и при увольнении с военной службы.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, где военные могут получить до 50 тыс. грн на снаряжение.