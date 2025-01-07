У яких випадках можна не з’явитися в ТЦК по повістці: їх всього чотири

Після неявки громадянин має сім календарних днів, щоб відвідати ТЦК

У разі отримання повістки військовозобов’язані громадяни повинні з’явитися до Територіального центру комплектування, але є деякі ситуації, коли неявка не вважатиметься порушенням.

Усього є кілька таких причин. Вони мають бути підтверджені документально.

У разі неприбуття громадянину необхідно повідомити ТЦК та СП про причини у найкоротші строки, але не пізніше трьох діб. Важливо врахувати, що після неявки громадянин має сім календарних днів, щоб відвідати Територіальний центр комплектування.

Причини неявки мають бути підтверджені документами відповідних уповноважених державних органів, установ та організацій (державної та комунальної форм власності).

Поважні причини неприбуття до ТЦК

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

військові дії та їх наслідки;

смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, бабусі) чи близького родича дружини (чоловіка).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям загрожує за ігнорування повістки та неявку до ТЦК. Така дія може спричинити серйозні правові наслідки.