В Украине стремительно подорожал лук: почему и на сколько

Есть определенные факторы, которые повлияли на стоимость

Некоторые овощи борщевого набора в течение года серьезно подорожали. Цены продолжают расти и на лук, который сейчас на 35% дороже, чем в конце прошлой недели.

Фермерам удалось повысить цену на лук из-за увеличения предложения товара. Однако качественного товара достаточно мало, ведь большое количество производителей воздерживается от продажи овощей из хранилищ, сообщили аналитики проекта EastFruit.

По их словам, рост стоимости наблюдается только на луке высокого качества, когда предложение овощей среднего и низкого качества заметно сократилось. Сейчас килограмм лука можно приобрести за 12-17 гривен. Цена за неделю выросла на 35%.

Они отмечают, что в настоящее время цена на лук уже превышает прошлогодние показатели в среднем на 16%. Согласно прогнозу, такая тенденция вызвана искусственно и связана с тем, что многие производители просто не хотят продавать по текущим ценам. Поэтому создается еще более существенная нехватка этих овощей на рынке.

"Если сравнивать ситуацию на рынке лука с другими странами региона мониторинга проекта, то уже к концу текущей недели именно в Украине этот овощ может возглавить рейтинг по самым высоким ценам. По мнению экспертов, если эта тенденция на рынке укрепится, то импорт лука в Украину в этом сезоне может начаться раньше традиционных терминов", — резюмировали они.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине ожидается удорожание 12 основных продуктов.