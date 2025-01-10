У Росії запропонували об’єднатися зі США проти Китаю

Унікальна ситуація виникла у спорті

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутат Держдуми РФ Світлана Журова хоче разом зі США реорганізувати роботу Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). WADA застосувала санкції до РФ, але Росія продовжує платити гроші цій організації.

Відповідний коментар Журової наводить vseprosport.ru. Світлана звинуватила США у шантажі WADA, але при цьому хоче партнерства зі Штатами. Американці фактично виступають проти китайського впливу на WADA.

"Конфлікт США з WADA – це дуже серйозна претензія і привід покарати американців у міжнародних змаганнях. США бунтує, не сплачуючи членські внески до WADA. Росія ж домовилася з WADA щодо оплати внесків, ми не бунтуємо на відміну від американців. У нас є заборгованість, бо чисто фізично не можемо переказати гроші.

Росія не цурається зобов’язань перед WADA. Багато наших спортсменів тестуються за кордоном, і оплата членських внесків нам дуже важливо. А США шантажують WADA, відмовляючись погашати борги. Вирішити проблему можна іншим шляхом.

Пропоную США об’єднатися з Росією для того, щоби реорганізувати роботу WADA. А бунтувати поодинці немає сенсу", – сказала Журова.

У мережі висміяли Журову, яка одночасно звинувачує США і водночас хоче об’єднатися із Вашингтоном, щоб провести реформи у WADA.

Зазначимо, у США конфліктують проти WADA через скандал у плаванні. Американці відмовилися сплачувати щорічний внесок організації через китайських плавців, яких викрили у вживанні допінгу, проте не вжили жодних заходів.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором і без гімну, а також з іншими обмеженнями. Подібне рішення було ухвалено і щодо Олімпіади-2024.