Курс полез вверх раньше, чем ожидалось. На сколько подорожает доллар в первую неделю декабря

В течение 2-8 декабря 2024 года в Украине курс безналичной американской валюты достигнет 42 гривен, а наличный будет колебаться от 41,8 до 42,3 гривны

Национальный банк Украины, по прогнозам экспертов, должен был снижать курс гривны только в декабре, однако обесценивание состоялось в конце ноября. Удорожание доллара под наблюдением, поэтому о серьезном росте курса до 45 гривны в начале этого месяца речи не идет.

Как прогнозирует финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает ТСН, в течение недели есть вероятность, что курс доллара превысит 42 гривны.

По его словам, Нацбанк показал, что верхний предел курса продажи доллара на межбанке достигает 41,80 гривны и эта отметка будет достигнута. Если добавить еще 0,50 копеек, то получим "максимальный средний курс легального наличного рынка", то есть 42,30 гривны.

В то же время, как говорит член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, первые дни декабря отметятся ростом безналичного курса доллара до 42 гривен и колебанием наличного — от 41,8 до 42,3 гривны.

Курс доллара по состоянию на 2 декабря

По данным портала "Минфин", в понедельник, 2 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,40 грн (покупка) и 41,90 (продажа). Наличный курс — 41,75 (покупка) и 41,82 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,5847 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что курс доллара может вырасти до новых показателей перед Новым годом.