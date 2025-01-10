Поліція знайшла підлітків, які перекривали рух у Києві: що з ними буде

Після завершення перевірки діям кожного фігуранта буде надано правову оцінку

Співробітники правоохоронних органів знайшли підлітків, які потрапили у скандал у Києві. Вони поводилися зухвало, перекривали рух на вулицях міста, щоб покурити.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції України у Києві. З підлітками, а також з їхніми батьками поспілкувалися співробітники ювенальної поліції.

За даними правоохоронних органів, один із порушників уже раніше притягувався до відповідальності. Він співав пісню "Я русский" російського виконавця Ярослава Дронова, відомого під псевдонімом Shaman.

Його притягнули до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників). За це передбачені виправні роботи терміном до двох років, пробаційний нагляд строком до трьох років, або позбавлення волі від трьох до восьми років. Суд призначив йому пробаційний нагляд терміном на рік.

Щодо інциденту з перекриттям дороги в Києві — після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку, повідомляє поліція.

Що таке пробаційний нагляд

Відповідно до українського законодавства, пробація — це система наглядових та соціально-виховних заходів, що вживаються за рішенням суду та відповідно до закону щодо засуджених, виконання певних видів кримінальних покарань, не пов’язаних із позбавленням волі, та забезпечення суду інформацією, що дає характеристику обвинуваченому.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, 8 січня, в центрі Києва сталася бійка між двома молодими людьми, які затримали правоохоронці. В одного із затриманих виявили пістолет.