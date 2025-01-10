Беремо картоплю і готуємо шикарну страву на всю сім’ю: старовинний рецепт (відео)
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Штурханці – традиційна українська страва з картоплі та сиру
Прості страви можуть бути надзвичайно смачними. Ми розповідали, як приготувати ситний паштет з квасолі. Тепер ділимось рецептом традиційної української страви — штурханців.
Вони готуються з картопляного тіста, за начинку виступає кисломолочний сир з часником та кропом. Це ситно і надзвичайно смачно. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кулінарні витівки".
Інгредієнти:
- Картопля – 400 г
- Молоко – 50 мл
- Яйце – 1 шт.
- Вершкове масло – 50 г
- Картопляний крохмаль – 8 ст. л.
- Сіль – 1 ч. л.
Для начинки:
- Кисломолочний сир – 150 г
- Часник – 1 великий зубчик
- Кріп – 20 г
- Сіль – до смаку
Спосіб приготування:
- Змішайте в мисці кисломолочний сир, дрібно нарізаний кріп та подрібнений часник. Додайте сіль та ретельно перемішайте.
- Картоплю відваріть в мундирі до готовності. Почистіть від шкірки та подрібніть на пюре.
- Посоліть, додайте 5 столових ложок картопляного крохмалю. Влийте молоко, додайте яйце та розтоплене вершкове масло.
- Замісіть м'яке, еластичне тісто. Воно повинне добре тримати форму та не липнути до рук.
- Посипте робочу поверхню картопляним крохмалем. Сформуйте з тіста 6-7 однакових кульок.
- Кожну кульку розімніть в руках, зробивши невелике заглиблення. Покладіть в центр начинку з сиру та ретельно защипніть краї.
- Відваріть штурханці в киплячій підсоленій воді. Коли вони спливуть на поверхню, варіть їх ще 2-3 хвилини.
Дістаньте штурханці шумівкою. Подавайте страву гарячою з вершковим маслом або шкварками. Також ми ділились рецептом апетитного грузинського супу харчо.