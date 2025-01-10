Беремо картоплю і готуємо шикарну страву на всю сім’ю: старовинний рецепт (відео)

Штурханці – традиційна українська страва з картоплі та сиру

Прості страви можуть бути надзвичайно смачними. Ми розповідали, як приготувати ситний паштет з квасолі. Тепер ділимось рецептом традиційної української страви — штурханців.

Вони готуються з картопляного тіста, за начинку виступає кисломолочний сир з часником та кропом. Це ситно і надзвичайно смачно. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Кулінарні витівки".

Інгредієнти:

Картопля – 400 г

Молоко – 50 мл

Яйце – 1 шт.

Вершкове масло – 50 г

Картопляний крохмаль – 8 ст. л.

Сіль – 1 ч. л.

Для начинки:

Кисломолочний сир – 150 г

Часник – 1 великий зубчик

Кріп – 20 г

Сіль – до смаку

Спосіб приготування:

Змішайте в мисці кисломолочний сир, дрібно нарізаний кріп та подрібнений часник. Додайте сіль та ретельно перемішайте. Картоплю відваріть в мундирі до готовності. Почистіть від шкірки та подрібніть на пюре. Посоліть, додайте 5 столових ложок картопляного крохмалю. Влийте молоко, додайте яйце та розтоплене вершкове масло. Замісіть м'яке, еластичне тісто. Воно повинне добре тримати форму та не липнути до рук. Посипте робочу поверхню картопляним крохмалем. Сформуйте з тіста 6-7 однакових кульок. Кожну кульку розімніть в руках, зробивши невелике заглиблення. Покладіть в центр начинку з сиру та ретельно защипніть краї. Відваріть штурханці в киплячій підсоленій воді. Коли вони спливуть на поверхню, варіть їх ще 2-3 хвилини.

Дістаньте штурханці шумівкою. Подавайте страву гарячою з вершковим маслом або шкварками. Також ми ділились рецептом апетитного грузинського супу харчо.