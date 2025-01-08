Потягнув бійців за собою: командира роти 155 ОМБр затримали після дезертирства, фото

Командир роти був затриманий на Рівненщині

Співробітники Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України затримали командира однієї з рот 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської за звинуваченням у самовільному залишенні військової служби.

Про це повідомила пресслужба ДБР. За даними слідства, командир роти, старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ про передачу роти, яку він очолював, в оперативне підпорядкування іншому підрозділу.

Натомість він наказав бійцям тікати без зброї і також самовільно залишив місце несення служби.

Зловмисника було затримано на Рівненщині, після чого його доставили до Києва, де повідомили про підозру за ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України:

відмова від виконання наказу;

самовільне залишення місця несення військової служби.

Якщо затриманого суд визнає винним, то йому може загрожувати позбавлення волі на термін до 10 років. В даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту з альтернативою внесення грошової застави. Сума застави не називається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Зеленський заявив про істотне падіння кількості випадків СЗЧ. Багато випадків СЗЧ минулого року сталося тому, що військові втомилися від тривалої війни.