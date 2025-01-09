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Непогана надбавка до пенсії. У Києві пенсіонерам запропонували цікаві умови роботи

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Пенсіонер Новина оновлена 08 січня 2025, 17:32
Пенсіонер. Фото Відкриті джерела

Також компанія пропонує офіційне працевлаштування

Українська мережа магазинів косметики та парфумерії оголосила про пошук прибиральників. Особливістю вакансії є готовність працедавця взяти на роботу пенсіонерів.

Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua. Заробітна плата складає від 10 200 гривень на місяць. Роботодавець пропонує гнучкий графік роботи.

Умови праці

Графік роботи передбачає повну зайнятість. Скільки вихідних у тиждень — не вказано. Компанія пропонує офіційне працевлаштування.

Вимоги до кандидатів

Від майбутніх працівників очікують:

  • доброзичливість;
  • готовність підтримувати порядок у торговому залі;
  • відповідальне ставлення до роботи;
  • організованість;
  • уважність.

До обов’язків входить проведення щоденного сухого та вологого прибирання усіх приміщень магазину, винесення сміття, а також дотримання вимог щодо санітарного стану. Також потрібно контролювати наявність необхідних засобів для прибирання.

Компанія пропонує роботу у ТРЦ "BLOCKBUSTER MALL" у Києві. Це на вулиці Степана Бандери.

Раніше "Телеграф" також писав про ще одну вакансію для пенсіонерів. Там пропонують оплачувану відпустку та непогану зарплату.

Теги:
#Робота #Вакансія #Київ