Непогана надбавка до пенсії. У Києві пенсіонерам запропонували цікаві умови роботи
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Також компанія пропонує офіційне працевлаштування
Українська мережа магазинів косметики та парфумерії оголосила про пошук прибиральників. Особливістю вакансії є готовність працедавця взяти на роботу пенсіонерів.
Відповідна вакансія розміщена на сайті з пошуку роботи Work.ua. Заробітна плата складає від 10 200 гривень на місяць. Роботодавець пропонує гнучкий графік роботи.
Умови праці
Графік роботи передбачає повну зайнятість. Скільки вихідних у тиждень — не вказано. Компанія пропонує офіційне працевлаштування.
Вимоги до кандидатів
Від майбутніх працівників очікують:
- доброзичливість;
- готовність підтримувати порядок у торговому залі;
- відповідальне ставлення до роботи;
- організованість;
- уважність.
До обов’язків входить проведення щоденного сухого та вологого прибирання усіх приміщень магазину, винесення сміття, а також дотримання вимог щодо санітарного стану. Також потрібно контролювати наявність необхідних засобів для прибирання.
Компанія пропонує роботу у ТРЦ "BLOCKBUSTER MALL" у Києві. Це на вулиці Степана Бандери.
Раніше "Телеграф" також писав про ще одну вакансію для пенсіонерів. Там пропонують оплачувану відпустку та непогану зарплату.