Пенсионеры могут получить дополнительную почти тысячу гривен к выплатам

Некоторые пенсионеры рассчитывают на существенную прибавку к выплатам

Пенсионеры в Украине могут поднять свои выплаты не только в результате индексации, но и дополнительными надбавками. Некоторые могут получить значительную сумму.

Вышедшие на пенсию лица, при этом имеющие ухудшенное состояние здоровья, могут получить специальную надбавку к ежемесячному начислению. Это предусмотрено законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий для отдельных категорий лиц".

Она будет производиться ежемесячно. На нее имеют право пенсионеры старше 80 лет, получающие пенсию по возрасту, проживающие в одиночестве и нуждающиеся в уходе от посторонних лиц, вследствие ухудшенного состояния здоровья (в частности, от соцработников).

Размер надбавки составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. По состоянию на данный момент это 944 гривны.

Чтобы оформить такую выплату, заявителю необходимо самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд Украины, принеся с собой документ, подтверждающий состояние здоровья.

Напомним, ранее Телеграф писал, что такое единый социальный взнос (ЕСВ) и как он влияет на размер пенсии в Украине.