Отруєння Мудрика та новий бойфренд-футболіст: російська модель перервала мовчання

Дівчина безперечно стежить за новинами навколо Мудрика

Віолетта Грачова, російська модель, яка нібито зустрічалася з українським футболістом "Челсі" Михайлом Мудриком зробила заяву. У ньому дівчина прокоментувала допінг-скандал навколо українця, а також висловилася про розслідування GSM, який викрив модель у романі з гравцем "Ювентуса".

Відповідну публікацію Грачова опублікувала у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Модель заперечує свою причетність до отруєння Михайла, а також зазначила, що жодного разу не підтверджувала стосунки з ним та будь-яким іншим чоловіком.

"Інформація для фейкових чуток! Я нікого не отруювала, нікого не кидала і ні з ким не зустрічаюся! І жодного разу не підтверджувала стосунки!" — написала Грачова.

Зазначимо, за однією з версій, допінг потрапив в організм Мудрика внаслідок дій російських спецслужб, які використовували модель.

Віолетта Грачова

Нагадаємо, про роман російської моделі Грачової та українського футболіста почали говорити після того, як Мудрик публічно в Instagram запропонував дівчині зустрітися на мосту. Росіянка на це відповіла емодзі "замок".

Мудрик запропонував Грачової зустрітися на мосту

Пізніше у соцмережах у Михайла та Віолетти з’явилися фотографії з польотом на гелікоптері над Лондоном. Знімки зроблені в одній локації та опубліковані приблизно в один час.

Мудрик та Грачова опублікували схожі знімки під час польоту на гелікоптері

Якоїсь миті росіянка навіть зізналася в любові до українців, а також виступила проти війни.

Віолетта Грачова звернулася до українців

Відносини з росіянкою призвели до скандалу на Євро-2024. Річ у тому, що молодий футболіст, ймовірно, замовив величезний букет Грачовій, яка на той момент перебувала у РФ Віолетта опублікувала фото привітання від "ММ", що є фірмовим підписом Мудрика.

Віолетта Грачова показала букет троянд, подарованих якимсь ММ

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Мудрик провалив допінг-тест на мельдоній. Ця речовина, яка була заборонена у 2016 році, популярна у РФ, проте фахівці заперечують її ефективність. Напередодні "Челсі" і сам футболіст виступили із заявами. Михайлу загрожує до 4 років дискваліфікації.