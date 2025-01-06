Зеленський досяг потрібного ефекту щодо соратників Трампа — Politico

Американське політичне видання проаналізувало розмову президента України та підкастеру

Відомий американський подкастер Лекс Фрідман провів тригодинне інтерв’ю із президентом України Володимиром Зеленським. Підкасти Фрідмана є популярним у прихильників обраного президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє політичне видання США Politico, розмова Фрідмана та Зеленського була дуже важливою для президента України, адже він зумів досягти потрібного ефекту щодо соратників Трампа.

Видання зазначає, що навіть Ілон Маск, який ставиться до Зеленського з сарказмом, репостнув інтерв’ю без коментарів.

В ході інтерв’ю Володимир Зеленський сказав, що Дональд Трамп є єдиним, хто може змусити Володимира Путіна зупинити війну, розпочати переговори та дати Україні сильні гарантії безпеки. Це, у свою чергу, запобігатиме подальшій агресії Росії, підкреслив Зеленський.

Водночас, якщо Трамп вирішить припинити участь США в НАТО, або як мінімум обмежити його, це дасть Путіну можливість піти з війною далі. І тоді під російською загрозою опиняться ті країни Центральної та Східної Європи, які раніше були під радянським контролем.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, скільки разів президент України Володимир Зеленський лаявся матюком під час спілкування з Лексом Фрідманом.