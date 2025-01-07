Церковне свято 7 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не втратити друзів

Цього дня завершується цикл Різдвяних урочистостей

Сьогодні, 7 січня, православні християни та греко-католики відзначають Собор святого Івана Хрестителя за новоюліанським церковним календарем. Це одне з важливих церковних свят, яке завершує цикл Різдвяних урочистостей. За старим стилем в цей день святкують Різдво Христове.

Іван Хреститель, або Предтеча, є особливою постаттю в християнстві. Він був пророком, який передбачив прихід Месії — Ісуса Христа, та охрестив Його у водах Йордану.

Собор Івана Хрестителя відзначається наступного дня після Водохреща, щоб вшанувати його важливу роль у спасительній місії Ісуса. Цей день називається "собором", тому що віряни збираються разом для молитви та вшанування пам’яті святого.

Традиції та прикмети 7 січня

У цей день проводяться святкові богослужіння, на яких читають Євангеліє про життя і подвиги Івана Хрестителя. Після Різдва християни продовжують святкувати, накриваючи багатий стіл. Страви готують із вдячністю за дари Божі. Церква закликає цього дня робити добрі справи — допомагати бідним, самотнім та хворим.

Якщо на Івана тепло і сонячно — весна буде ранньою.

Холодний день передвіщає пізнє, але тепле літо.

Снігопад на Івана — до багатого врожаю зернових.

Що не можна робити 7 січня

не можна приймати подарунків — так можна втратити усіх друзів;

заборонено займатися важкою працею — день призначений для молитви, відпочинку та духовного збагачення;

не варто ігнорувати потреби інших — церква наголошує на милосерді, тому варто уникати байдужості до чужого горя.

Іменини 7 січня

У цей день іменини відзначають Афанасій, Василь, Іван.

Раніше "Телеграф" розповідав, які храми в Києві відзначають Різдво 7 січня. Чимало християн перейшли на новоюліанський календар, тому відсвяткували подію 25 грудня.