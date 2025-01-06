На в’їзді до Києва маршрутка не розминулась з бетонним блоком (відео)

Про постраждалих поки що невідомо

У Києві водій маршрутного автобуса не впорався з керуванням та в’їхав у бетонні блоки. Інцидент стався увечері 6 січня.

Кадрами події поділився місцевий telegram-канал Bucha Live. За його інформацією, подія сталася на КП Пуща-Водиця, що на в’їзді до української столиці.

Зазначається також, що рух транспортних засобів через це було ускладнено.

Причини події не озвучуються, проте на кадрах помітно, що погода у Києві явно ускладнює рух. Раніше синоптики попереджали, що мокрий сніг, який падав протягом дня, може призвести до утворення ожеледиці внаслідок падіння температур ближче до ночі.

Про постраждалих інформації не надходило, проте видно, що на місці працюють правоохоронці.

Як повідомлялося раніше, у столиці Польщі водій мікроавтобуса збив на пішохідному переході 14-річного підлітка та втік з місця ДТП. Постраждалим виявився громадянин України, врятувати його життя лікарям не вдалося. Зловмисником виявився 43-річний мешканець Варшави, який спробував приховати сліди злочину.