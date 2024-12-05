Жители одного города получат помощь, если их жилье пострадало от обстрелов

Жителям Никополя, жилье которых частично пострадало от обстрелов, предусмотрена денежная помощь и регистрация на нее начинается 5 декабря

Благотворительная организация "Каритас" продолжает производить выплаты определенным категориям украинцев. Сейчас она предоставляется жителям Никополя, но при определенных условиях.

Единовременная денежная помощь от БО составляет 10 800 гривен на одного человека. Об этом сообщил Никопольский городской совет.

Кто ее может получить

На нее рассчитывают никопольцы, чье жилье пострадало от обстрелов после 08.07.2024, отвечающих одному критерию:

люди с инвалидностью 1,2 группы (необходимо подать подтверждающий это документ);

одинокие пожилые люди 60+ (домохозяйство, состоящее из одного или двух лиц, не имеющих поддержки родных трудоспособного возраста);

Регистрация на выплату должна начаться 5 декабря 2024 года и заявителям необходимо иметь с собой оригиналы и распечатанные копии документов:

уведомление о повреждении жилья после 8.07.24г;

паспорт или ID-карта + прописка;

⁠свидетельство о рождении, или паспорт ребенка;

⁠идентификационный номер;

⁠справка о фактическом проживании (при необходимости);

⁠номер IBAN главы домохозяйства;

Подача документов будет проходить в помещении спортивного комплекса стадиона им. Куценко, в будние дни, с 08.00 до 15.00.

Согласно данным помощь оказывается в рамках проекта Каритас Украины, реализуемого при поддержке Каритаса Германии и Министерства иностранных дел Германии, БФ "Каритас Кривой Рог", действующего при приходском центре "Родная изба" на Приход Святого Николая Чудотворца УГКЦ в городе Кривой Рог.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из семей ВПЛ предусмотрена денежная помощь на аренду жилья.