Некоторые украинцы за границей могут остаться без пенсии

Выехавшие за пределы Украины пожилые лица ежеквартально получают свои выплаты

Пенсионеры, сначала проживавшие в Украине, а затем выехавшие за границу на постоянное место жительства, все равно будут получать свои ежемесячные выплаты.

Украина имеет двусторонние соглашения с определенными государствами о пенсионном обеспечении лиц, выехавших на ПМЖ, в том числе с Королевством Испания, Латвийской Республикой, Словацкой Республикой, Литовской Республикой, Чешской Республикой, Республикой Болгария, Португальской Республикой, Эстонской Республикой, Республикой Польша. Это объясняют в "Судебно-юридической газете".

Каждое из этих государств регулирует выплаты пенсий на основе страхового стажа, приобретенного на своей территории. Если он был наработан на территории другой страны, стаж учитывается только для определения права на пенсию.

Такие выплаты производятся каждые 3 месяца на личный банковский счет пенсионера или через уполномоченные органы государства проживания.

Чтобы начисление не прекращалось, для проживающих в Испании, Словакии, Чехии, Болгарии, Португалии и Польши пенсионеров, действует обязательное ежегодное документальное подтверждение факта жизни. До 31 декабря каждого года лицо должно направить заверенное заявление в Пенсионный фонд Украины. Образцы документа есть на портале ПФУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, для кого из пенсионеров введут обязательную идентификацию.