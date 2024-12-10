Кто из украинцев может получить двойной страховой стаж

Есть сразу семь категорий работников, которым 1 отработанный год засчитывают как 2

Некоторые украинцы могут получить страховой стаж в двойном размере. Это касается тех, кто работал в сложных, опасных или экстремальных условиях труда.

Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", двойной страховой стаж позволяет украинцам раньше выходить на отдых и получать льготы, ведь они работают в тяжелых условиях.

Двойной страховой стаж предусматривает, что за каждый отработанный год в страховой стаж работника будет засчитываться сразу два года.

Лица, работающие на таких работах, получат двойной стаж:

Работа в особо вредных условиях, связанных с воздействием высоких уровней шума, вибрации, токсических веществ или радиации;

Подземные работы – шахты, рудники, метрополитены, строительство или обслуживание подземных коммуникаций;

Работа в экстремальных погодных условиях. Лица, работающие на Крайнем Севере, в высокогорьях или других территориях с неблагоприятным климатом;

Отдельные виды военной службы. Военнослужащие, исполняющие обязанности в условиях боевых действий, антитеррористических операций или других особенно опасных задачах;

Медицинские работники в тяжелых условиях — врачи и медицинский персонал, работающие в учреждениях с высоким уровнем риска (инфекционные больницы, психиатрические учреждения и т.п.);

Работа на водном транспорте – работники флота, работающие в специфических условиях длительных рейсов;

Работа в зоне чрезвычайной ситуации – ликвидация последствий аварий, катастроф или стихийных бедствий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как уплата единого социального взноса влияет на пенсии в Украине.