Прогноз погоди для України погіршився: у яких регіонах буде найнебезпечніше (карта)

Не нехтуйтепорадами професіоналів

У суботу, 11 січня, очікується різке погіршення погодних умов. На дорогах країни, окрім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця.

Водіїв та пішоходів закликають бути максимально уважними та обережними. Про це повідомили у прес-службі Патрульної поліції України.

За даними "Укргідрометцентру", сьогодні у західних областях очікується невеликий сніг, температура протягом доби коливатиметься в межах +1… +4°С.

У північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях можливий помірний мокрий сніг та дощ, температура вдень від -1…+5°С.

На решті території йтиме дощ, температура повітря вдень становитиме +5…+10°C.

На дорогах країни, окрім півдня та південного сходу, місцями ожеледиця.

"Водії, будьте особливо уважними за кермом, під час руху неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху. Не забувайте про ремені безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки). Пішоходи, переходьте дорогу тільки у встановлених місцях і використовуйте світловідбиток елементи", — йдеться у повідомленні.

Якщо негода застала зненацька і потрібна допомога, звертайтеся на лінію 102/112.

Погода в Україні 11 січня від Ігоря Кібальчича

У західних областях вночі місцями очікується невеликий сніг, удень сніг, мокрий сніг, у Карпатах помірні снігопади. На дорогах ожеледиця, сніговий накат. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, у Карпатах удень пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0… -5 °С, днем -3… +2 °С.

У північних регіонах вночі та вранці пройдуть помірні опади у вигляді дощу, снігу та мокрого снігу, вдень без істотних опадів. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний/південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах -1…+5°С, вдень –1…+4°С.

У центральних регіонах очікується дощ із переходом у мокрий сніг. Подекуди можливий туман. Вітер уночі південний, удень західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +2…+7 °С.

У південних областях та Криму вночі буде дощ, удень місцями очікується невеликий дощ, на південному березі Криму ввечері помірний дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +3…+9 °С.

У східних областях вночі без істотних опадів, вітер південно-східний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою буде погода у другій половині січня. Про це розповів народний синоптик із Волині Володимир Деркач.