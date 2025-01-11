Багатодітна мати побила та зламала руку колишній свого хлопця. Яке покарання призначив суд

Раніше жінка не була судима

В Одесі мати трьох дітей жорстоко побила колишню партнерку свого співмешканця. Вона зламала їй кістку на кисті.

Про це стало відомо з відкритого реєстру судових рішень. Інцидент трапився ввечері 9 вересня 2024 року, а судове засідання — 9 січня. Нападниця та постраждала були знайомі, ба більше, вже мали конфлікти до цього.

Того вечора жінка прийшла додому до колишньої свого співмешканця, знову почався скандал. В ході суперечки вона, за її власними словами, не втрималася, повалила господарку квартири на підлогу та почала гамселити кулаками та ногами. В результаті потерпіла отримала перелом кістки на кисті, садна, синці та крововилив.

Нападниця в суді заявила, що визнає свою провину, жалкує та щиро кається у вчиненому. Суд врахував її каяття в якості обставини, яка пом`якшує покарання. Також було взято до уваги те, що жінка має трьох неповнолітніх дітей. Суд призначив жінці покарання у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік та звільнив її від покарання з іспитовим строком 1 рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, як покарали жителя Кривого Рогу, який вкрав у сусіда перфоратор та шуруповерт. Чоловік попросив його приглянути за інструментом поки він відійшов на кілька хвилин, проте сусід мав інший план.