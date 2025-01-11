Рус

Багатодітна мати побила та зламала руку колишній свого хлопця. Яке покарання призначив суд

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Суд виніс вирок Новина оновлена 11 січня 2025, 13:29
Суд виніс вирок. Фото Колаж "Телеграфа"

Раніше жінка не була судима

В Одесі мати трьох дітей жорстоко побила колишню партнерку свого співмешканця. Вона зламала їй кістку на кисті.

Про це стало відомо з відкритого реєстру судових рішень. Інцидент трапився ввечері 9 вересня 2024 року, а судове засідання — 9 січня. Нападниця та постраждала були знайомі, ба більше, вже мали конфлікти до цього.

Того вечора жінка прийшла додому до колишньої свого співмешканця, знову почався скандал. В ході суперечки вона, за її власними словами, не втрималася, повалила господарку квартири на підлогу та почала гамселити кулаками та ногами. В результаті потерпіла отримала перелом кістки на кисті, садна, синці та крововилив.

Нападниця в суді заявила, що визнає свою провину, жалкує та щиро кається у вчиненому. Суд врахував її каяття в якості обставини, яка пом`якшує покарання. Також було взято до уваги те, що жінка має трьох неповнолітніх дітей. Суд призначив жінці покарання у вигляді позбавлення волі на строк 1 рік та звільнив її від покарання з іспитовим строком 1 рік.

Раніше "Телеграф" розповідав, як покарали жителя Кривого Рогу, який вкрав у сусіда перфоратор та шуруповерт. Чоловік попросив його приглянути за інструментом поки він відійшов на кілька хвилин, проте сусід мав інший план.

Теги:
#Бійка #Суд #Вирок #Одеська область #Жінка