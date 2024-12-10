Банкир рассказал, что будет с курсом доллара на этой неделе

До 15 декабря колебания курса наличного доллара будут в пределах 41,5-42 гривен

В течение текущей недели курс доллара на валютном рынке Украины не достигнет выше 42 гривен, хотя может приблизиться к такой отметке. Банкир рассказал о факторах, которые будут сдерживать показатели.

С 10 по 15 декабря на межбанке курс американской валюты будет находиться в коридоре 41,4-41,8 гривны, а на наличном рынке — в пределах 41,5-42 гривен. Такой прогноз дал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, передает 24 Канал.

"Как мы прогнозировали ранее, вряд ли валютный рынок ожидают стремительные изменения: на рынке действует режим управляемой гибкости, который делает невозможным подобное явление. Кроме того, объем международной финансовой помощи дает больше свободы регулятору", — говорит он.

Курс доллара в Украине по состоянию на 10 декабря

По данным портала "Минфин", во вторник, 10 декабря, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,35 грн (покупка) и 41,80 (продажа). Наличный курс — 41,80 (покупка) и 41,84 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,5093 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ждать ли сюрпризов от курса доллара в конце года в Украине.