Утричі дорожче, ніж 4 роки тому: скільки коштуватиме приготувати "Олів'є" на Новий рік

Найдорожчим складником страви виявилася варена ковбаса

Традиційний для новорічного столу салат "Олів'є" цьогоріч обійдеться українцям значно дорожче ніж минулого року. Причина очевидна — суттєво зросла ціна на базові продукти.

Журналісти перевірили ціни на всі інгредієнти у супермаркетах та підрахували загальну вартість новорічного частування. Про це розповідає "Реальний Київ".

Отже, як за даними журналістів "Реальний Київ", для приготування двох кілограмів улюбленого новорічного салату доведеться витратити 428,85 грн. Найдорожчими складниками страви виявилися варена ковбаса – 180 гривень та консервовані огірки – 84 грн.

Картопля у одному з київських супермаркетів наразі коштує 36,95 грнза кілограм, морква – 25,85 грн, а цибуля – 13,69 грн. За банку консервованого горошку доведеться заплатити 36 грн, за майонез – 29 гривень. Ціна на ці два продукти, до речі, була акційною, тобто, меншою, ніж зазвичай.

Крім іншого, журналісти взяли чотири яйця, які їм обійшлися у 24,36 грн. Варто зауважити, що на два кілограми салату це, мабуть, мінімальна кількість яєць. Зазвичай українські господині дають більшу кількість цього інгредієнта.

Для порівняння, у 2020 році всі інгредієнти для приготування двох кілограмів "Олів'є" коштували лише 150 гривень. За чотири роки вартість новорічного салату зросла майже втричі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про захмарні ціни на ялинки у Києві. Виявляється, більшість святкових дерев — не українські.