Пляшок молока по 850 мл більше не буде? Нардепи вигадали цікавий спосіб допомогти українцям економити

На цінниках вказуватимуть дві ціни

Нардепи хочуть зобов'язати магазини вказувати на цінниках ціну за літр або кілограм продукту, а не лише вартість пляшки чи упаковки. Це сприятиме тому, щоб таке явище як 850-мілілітрові пляшки молока відійшли у минуле.

"Подаємо законопроєкт, щоб на цінниках були зобовʼязані вказувати ціну на літр/кг і оці всі пляшки по 850 мл молока пішли в минуле. На наступному тижні реєструємо", — повідомив народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін в соцмережі Х 15 грудня.

В коментарях він пояснив, що це запобігатиме маніпуляціям з цінами та фактичною вартістю товару. На цінниках буде вказано дві ціни — ціна за упаковку, яка може бути меншою за літр чи кілограм та вартість літра, чи кілограму продукту.

Таким чином, українці матимуть змогу купувати продукти вигідніше, наголосив Гурін. Адже покупці одразу будуть розуміти, скільки коштує літр чи кілограм продукту, не треба буде вираховувати це самостійно. Це особливо важливо для тих, хто має дуже обмежений бюджет.

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