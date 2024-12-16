Втрое дороже, чем 4 года назад: сколько будет стоить приготовить "Оливье" на Новый год

Самыми дорогим составляющим блюда оказалась вареная колбаса

Традиционный для новогоднего стола салат "Оливье" в этом году обойдется украинцам значительно дороже прошлого года. Причина очевидна – существенно выросла цена на базовые продукты.

Журналисты проверили цены на все ингредиенты в супермаркетах и подсчитали общую стоимость новогоднего угощения. Об этом рассказывает "Реальный Киев".

Итак, как по данным журналистов "Реальный Киев", для приготовления двух килограммов любимого новогоднего салата придется потратить 428,85 грн. Самыми дорогими составляющими блюда оказались вареная колбаса – 180 гривен и консервированные огурцы – 84 грн.

Картофель в одном из киевских супермаркетов сейчас стоит 36,95 грн за килограмм, морковь – 25,85 грн, а лук – 13,69 грн. За банку консервированного горошка придется заплатить 36 грн, за майонез – 29 гривен. Цена на эти два продукта, кстати, была по акции, то есть меньше, чем обычно.

Кроме прочего, журналисты взяли четыре яйца, которые им обошлись в 24,36 грн. Следует заметить, что на два килограмма салата это, пожалуй, минимальное количество яиц. Как правило, украинские хозяйки дают большее количество этого ингредиента.

Для сравнения, в 2020 году все ингредиенты для приготовления двух килограммов "Оливье" стоили всего 150 гривен. За четыре года стоимость новогоднего салата выросла почти втрое.

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